Прогон сайта специально для (margal)

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки140 просмотров

Прогон сайта по каталогах, досках

15 лет назад
Vinat
42 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
$50
2 дня
Очень приятно работать с этим человеком. Все сделано так как и договаривались. И по срокам и по результатам и по деньгам. Всем рекомендую. Большое Вам спасибо.
Оплату получил вовремя, хороший заказчик

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад