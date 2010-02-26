Приветствую!

Мне нужно продвижение статьями/вечными ссылками нулевого сайта (еще даже не в индексе) по следующим словам:

почта

мэйл почта

e-mail.ru почта

бесплатная почта

электронная почта

почта mail.ru

строго в ТОП3!

Схема сотрудничества и оплата:

я оплачиваю весь ссылочный бюджет + 20% вам за подбор площадок и работу по размещению.

По итогам выхода каждого слова вы получаете премию.

Гарантии:

Вся сумма вашего вознаграждения вносится на СБС.

!! Жду предложение строго в виде бюджета на статьи,вечные ссылки (без учета вашего вознаграждения).

p.s. раскрутка через сапу не интересует.