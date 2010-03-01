Вручную зарегистрироваться на форумах.

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Завершен26 заявок377 просмотров

Требуется зарегистривроваться вручную на 60 различных форумах.

Имя и пароль под которым надо регистрироваться, а так же сами форумы я дам.

15 лет назад
loka707
47 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$2
6 дней
Хороший исполнитель. Сделано все быстрее, чем было заявлено. Работой и общением остался доволен.
Приятный в общении человек. Дает четкое ТЗ. Всегда на связи. Оплата моментальная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад