Добавить сайт в англоязычные закладки. Если Вы знаете как сделать это с разных IP адресов, чтобы избежать бана -буда рада. Ключевики и описания предоставлю. Могу дать список сайтов для сабмита.
Региональное продвижение в Яндекс ТОП-3
Сайт persona-shop.ru.
Нужно продвинуть по ключевым словам:
одежда больших размеров
женская одежда больших размеров
магазины одежды большого размера
мужская одежда больших размеров
магазин одежды +для полных
большая одежда
мода +для полных
мода +для полных женщин
Все в регионе Нижний Новгород
Предлагайте сроки, суммы.
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