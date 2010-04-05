Сайт persona-shop.ru. Нужно продвинуть по ключевым словам: одежда больших размеров женская одежда больших размеров магазины одежды большого размера мужская одежда больших размеров магазин одежды +для полных большая одежда ...
Вывести сайт в топ5 Яндекса
Запросы:
подномерники
авторамки
рамки номера
номерные рамки
изготовление рамок под номера
рамки для номерных знаков
рамки под номера
сайт www.аutоrаmка.ru перепишите латинскими буквами
Меня интересует сотрудничество на длительный срок.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется качественная оптимизация и привлечение целевой аудитории.Методы можно использовать только белые, посетители должны быть только целевыми по ключевикам на тематику наращивание ногтей.Интересуют цены и сроки. Качественное выполнение работы и умеренная цена - залог нашего ...Завершен9 лет назад
Нужен специалист который выполнит внутреннюю оптимизацию кино сайта под поисковые системы и грамотно подберет ключевики по которым продвигать сайт. Прошу указывать сроки и стоимость.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт15 лет назад
Сайт нулевой. В зоне RU. Тематика утилизация отходов. Сайту полгода. ТОР10 Яндекса. Регион Рязань. Слово одно: Утилизация промышленных отходов UPD: На сайте CMS Joomla, тексты можно ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Нужно зарегистрировать мой интернет магазин - сайт Моботел - http://www.mobotel.ru - китайские мобильники по низким ценам, в каталогах. Просьба писать цену и указывать во скольки каталогах он будет зареген.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно поднять сайт www.mega-motors.ru на первую, край на вторую страницу в поисковиках по ключевым словам : тюнинг УАЗ.Завершен15 лет назад
Необходимо поднять ТИЦ и PR для сайда hostdb.ru Требуемые показатели: ТИЦ – 150. PR – 5. Показатели не должны сильно изменяться в меньшую ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Необходимо вывести сайт в топ на следующие позиции: (по значимости ключевиков) топ 1: кейворд "полуфабрикаты", кейворд с названием компании (тм "xxxx"). ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт15 лет назад
Оптимизация html-кода =-=-=-=-=-= 1) Единоразовые работы по изменению программного кода сайта для акцентирования внимания поисковых систем на самой важной информации на сайте. 2)Исправление мета-тегов, оптимизация их под ключевые слова и ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добавить сайт в англоязычные закладки. Если Вы знаете как сделать это с разных IP адресов, чтобы избежать бана -буда рада. Ключевики и описания предоставлю. Могу дать список сайтов для сабмита.Завершен15 лет назад