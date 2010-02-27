Автоматическая регистрация в каталогах

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки146 просмотров

Нужно зарегистрировать мой интернет магазин - сайт Моботел - http://www.mobotel.ru - китайские мобильники по низким ценам, в каталогах.

Просьба писать цену и указывать во скольки каталогах он будет зареген.

15 лет назад
nikitch
Никита 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров