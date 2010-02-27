Сайт persona-shop.ru. Нужно продвинуть по ключевым словам: одежда больших размеров женская одежда больших размеров магазины одежды большого размера мужская одежда больших размеров магазин одежды +для полных большая одежда ...
Автоматическая регистрация в каталогах
Нужно зарегистрировать мой интернет магазин - сайт Моботел - http://www.mobotel.ru - китайские мобильники по низким ценам, в каталогах.
Просьба писать цену и указывать во скольки каталогах он будет зареген.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно поднять сайт www.mega-motors.ru на первую, край на вторую страницу в поисковиках по ключевым словам : тюнинг УАЗ.Завершен15 лет назад
Необходимо поднять ТИЦ и PR для сайда hostdb.ru Требуемые показатели: ТИЦ – 150. PR – 5. Показатели не должны сильно изменяться в меньшую ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Необходимо вывести сайт в топ на следующие позиции: (по значимости ключевиков) топ 1: кейворд "полуфабрикаты", кейворд с названием компании (тм "xxxx"). ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт15 лет назад
Оптимизация html-кода =-=-=-=-=-= 1) Единоразовые работы по изменению программного кода сайта для акцентирования внимания поисковых систем на самой важной информации на сайте. 2)Исправление мета-тегов, оптимизация их под ключевые слова и ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добавить сайт в англоязычные закладки. Если Вы знаете как сделать это с разных IP адресов, чтобы избежать бана -буда рада. Ключевики и описания предоставлю. Могу дать список сайтов для сабмита.Завершен15 лет назад
Требуется зарегистривроваться вручную на 60 различных форумах. Имя и пароль под которым надо регистрироваться, а так же сами форумы я дам.Завершен15 лет назад
Добрый день, Требуется продвижение сайта стоматологии только по двум запросам: стоматология в Люберцах стоматология в Выхино Сайт еще не сделан. Также естественно нужна внутренняя оптимизация. ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходима реклама интернет магазина одежды в тематических каталогах, оптимизация для СЕО и другое эффективное привлечение трафика. обязательно люди имеющие опыт в продвижение именно магазинов одежды! Работа либо просто консультация.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт15 лет назад
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВЭБМАСТЕРА.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт15 лет назад