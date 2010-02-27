Поднять ТИЦ, PR

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Закрыт1 заявка157 просмотров

Необходимо поднять ТИЦ и PR для сайда hostdb.ru

Требуемые показатели:

ТИЦ – 150.

PR – 5.

Показатели не должны сильно изменяться в меньшую сторону после достижения указанных значений и окончания работ.

Прошу указывать сроки и стоимость.

15 лет назад
monblanbiz
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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