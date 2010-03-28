Продвижение сайта в поисковых системах

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Завершен10 заявок278 просмотров

Нужно поднять сайт www.mega-motors.ru на первую, край на вторую страницу в поисковиках по ключевым словам : тюнинг УАЗ.

15 лет назад
lodaf
Артем 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

reklart
Артем 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$100
60 дней
Занимался продвижением сайта в поисковых системах. Остался очень доволен его работой и сотрудничеством с ним. Сделал все в кротчайщие сроки. За 5 дней вывел сайт на первые страницы по запросам. + еще в Яндексе на 1 место ( Приятно удивило) С Артемом приятно работать, в будущем планирую продолжать с ним сотрудничаю и всем советую. Работа на высшем уровне при малом бюджете клиента..

Заявки фрилансеров

reklart
Артем 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
15 лет назад