Продвижение сайта в поисковых системах

Занимался продвижением сайта в поисковых системах. Остался очень доволен его работой и сотрудничеством с ним. Сделал все в кротчайщие сроки. За 5 дней вывел сайт на первые страницы по запросам. + еще в Яндексе на 1 место ( Приятно удивило) С Артемом приятно работать, в будущем планирую продолжать с ним сотрудничаю и всем советую. Работа на высшем уровне при малом бюджете клиента..