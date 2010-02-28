Продвижение созданного магазина топ20

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок267 просмотров

Здраствуйте,требуется продвижение магазин постельного белья ..........регион Москва,нужен анализ рекомендации сайта по оптимизации(внутр.,внешней) основной запрос интернет-магазин постельного белья в москве....

www.vipdar.su пока все на нуле.....требуется войти в топ20 (не ниже 15) гугла ,яндекса,и т.д. бюджет определим вместе по обсуждению или приму обосновоное предложение...........после вывода поддержка в топе ........жду ваших предложений по сотруднечеству

15 лет назад
kirilluh
Кирилл 
54 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Продвижение в соцсетях

    Нужен человек, профессионально занимающийся продвижением товара в соцсетях (Одноклассники, Вконтатке). Создание групп, приглашения в неё, объявления и прочее. Нужны конкретные расценки. Предложения скрыты друг от друга.

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Раскрутка сайтов

    $300

    Долгосрочное сотрудничество (только для опытных) Есть 2 сайта: 1. Интернет магазин по продаже автотоваров, необходимо его раскрутить сначала по СЧ запросам, потом НЧ и ВЧ(тематика для начала Литые диски). Регион-СПб. Сайт зарегистрирован в ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа на тематических форумах

    $170

    Необходим тематический постинг информации о вышедшем музыкальном релизе по форумам\блогам\соц. сетям. Данные от меня: 1. По какой теме создать базу форумов для работы 2. Составленное сообщение (с изображениями и ссылками ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Оптимизация и продвижение в ТОП!

    $500

    Требуется качественная оптимизация и привлечение целевой аудитории.Методы можно использовать только белые, посетители должны быть только целевыми по ключевикам на тематику наращивание ногтей.Интересуют цены и сроки. Качественное выполнение работы и умеренная цена - залог нашего ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • SEO оптимизация кино сайта

    Нужен специалист который выполнит внутреннюю оптимизацию кино сайта под поисковые системы и грамотно подберет ключевики по которым продвигать сайт. Прошу указывать сроки и стоимость.

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение сайта

    Сайт нулевой. В зоне RU. Тематика утилизация отходов. Сайту полгода. ТОР10 Яндекса. Регион Рязань. Слово одно: Утилизация промышленных отходов UPD: На сайте CMS Joomla, тексты можно ...

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Автоматическая регистрация в каталогах

    $20

    Нужно зарегистрировать мой интернет магазин - сайт Моботел - http://www.mobotel.ru - китайские мобильники по низким ценам, в каталогах. Просьба писать цену и указывать во скольки каталогах он будет зареген.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поднять ТИЦ, PR

    Необходимо поднять ТИЦ и PR для сайда hostdb.ru Требуемые показатели: ТИЦ – 150. PR – 5. Показатели не должны сильно изменяться в меньшую ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад