Работа на тематических форумах

Необходим тематический постинг информации о вышедшем музыкальном релизе по форумам\блогам\соц. сетям.

Данные от меня:

1. По какой теме создать базу форумов для работы

2. Составленное сообщение (с изображениями и ссылками на магазин по продаже)

Нужны только зарубежные потенциальные покупатели, то есть интересует в основном США, Западная Европа, и др. "англоговорящие" страны.

Жду ваших предложений.

С Уважением, Михаил.