Раскрутка сайтов

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок290 просмотров

Долгосрочное сотрудничество (только для опытных)

Есть 2 сайта:

1. Интернет магазин по продаже автотоваров, необходимо его раскрутить сначала по СЧ запросам, потом НЧ и ВЧ(тематика для начала Литые диски). Регион-СПб. Сайт зарегистрирован в 2007г.

2. Тур агентство необходимо его раскрутить сначала по СЧ запросам, потом НЧ и ВЧ(тематика для начала Мальдивы, Таиланд, Бали, Шриланка, Доминикана, Куба). Регион-СПб. Сайт зарегистрирован не давно: 01.2010

Интересуют ТОЛЬКО долгосрочное сотрудничество(минимум год)! Т.е. еще один сайт по недвижимости находится в стадии создания, его тоже надо будет взять в раскрутку. Через месяц.

Оплата ежемесячно. 10тыс.

Учтите что регион - только Санкт-Петербург.

15 лет назад
randei
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

shh-studio
Андрей 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$3600
360 дней

Заявки фрилансеров

shh-studio
Андрей 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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