Нужен человек, профессионально занимающийся продвижением товара в соцсетях (Одноклассники, Вконтатке). Создание групп, приглашения в неё, объявления и прочее. Нужны конкретные расценки. Предложения скрыты друг от друга.
Раскрутка сайтов
Долгосрочное сотрудничество (только для опытных)
Есть 2 сайта:
1. Интернет магазин по продаже автотоваров, необходимо его раскрутить сначала по СЧ запросам, потом НЧ и ВЧ(тематика для начала Литые диски). Регион-СПб. Сайт зарегистрирован в 2007г.
2. Тур агентство необходимо его раскрутить сначала по СЧ запросам, потом НЧ и ВЧ(тематика для начала Мальдивы, Таиланд, Бали, Шриланка, Доминикана, Куба). Регион-СПб. Сайт зарегистрирован не давно: 01.2010
Интересуют ТОЛЬКО долгосрочное сотрудничество(минимум год)! Т.е. еще один сайт по недвижимости находится в стадии создания, его тоже надо будет взять в раскрутку. Через месяц.
Оплата ежемесячно. 10тыс.
Учтите что регион - только Санкт-Петербург.
Выбранный исполнитель
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