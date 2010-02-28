Раскрутка сайтов

Долгосрочное сотрудничество (только для опытных)

Есть 2 сайта:

1. Интернет магазин по продаже автотоваров, необходимо его раскрутить сначала по СЧ запросам, потом НЧ и ВЧ(тематика для начала Литые диски). Регион-СПб. Сайт зарегистрирован в 2007г.

2. Тур агентство необходимо его раскрутить сначала по СЧ запросам, потом НЧ и ВЧ(тематика для начала Мальдивы, Таиланд, Бали, Шриланка, Доминикана, Куба). Регион-СПб. Сайт зарегистрирован не давно: 01.2010

Интересуют ТОЛЬКО долгосрочное сотрудничество(минимум год)! Т.е. еще один сайт по недвижимости находится в стадии создания, его тоже надо будет взять в раскрутку. Через месяц.

Оплата ежемесячно. 10тыс.

Учтите что регион - только Санкт-Петербург.