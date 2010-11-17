Андрей shh-studioshh-studio
Уважаемые фрилансеры:
- все общение с вами - только в ЛС в рамках сервиса, крайне редко даю скайп проверенным исполнителям
- только постоплата (в срок) WM, Qiwi, ЯД (СБС норм для проектов от 10-15к, предоплата только в единичных случаях, и верстка, которую я здесь часто заказываю, в них не входит)
- все цены и договоренности - только в рублях, не в гривнах (понятно почему) и не в баксах (объяснение простое - я живу в России и деньги у меня - российские, а не штатовские)
- несмотря на то, что я терпимо отношусь к срывам сроков, когда на то есть причина, просрочка более чем на несколько дней + тишина в сообщениях может повлечь за собой отказ от вашей кандидатуры
- пожалуйста, ну не пишите ЛС не оставив заявку в проекте
Для заказчиков:
В целом мне интересны только проекты по партнерским программам,интернет-магазины со сложным кастомным функционалом, средненагруженные (до нескольких сотен тысяч посетителей в сутки) проекты, особенно по фин частям (билинги, процессинги и т.д.). Если вам есть что предложить - пишите ЛС, пообщаемся. Мне есть что вам рассказать и у вас уточнить, если вам есть что мне предложить.
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