Разработка web и mobile проектов любой сложности

Уважаемые фрилансеры:

- все общение с вами - только в ЛС в рамках сервиса, крайне редко даю скайп проверенным исполнителям

- только постоплата (в срок) WM, Qiwi, ЯД (СБС норм для проектов от 10-15к, предоплата только в единичных случаях, и верстка, которую я здесь часто заказываю, в них не входит)

- все цены и договоренности - только в рублях, не в гривнах (понятно почему) и не в баксах (объяснение простое - я живу в России и деньги у меня - российские, а не штатовские)

- несмотря на то, что я терпимо отношусь к срывам сроков, когда на то есть причина, просрочка более чем на несколько дней + тишина в сообщениях может повлечь за собой отказ от вашей кандидатуры

- пожалуйста, ну не пишите ЛС не оставив заявку в проекте

Для заказчиков:

В целом мне интересны только проекты по партнерским программам,интернет-магазины со сложным кастомным функционалом, средненагруженные (до нескольких сотен тысяч посетителей в сутки) проекты, особенно по фин частям (билинги, процессинги и т.д.). Если вам есть что предложить - пишите ЛС, пообщаемся. Мне есть что вам рассказать и у вас уточнить, если вам есть что мне предложить.