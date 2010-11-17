shh-studio

Андрей shh-studio

 
37 летРоссия/Воронеж
17 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Разработка web и mobile проектов любой сложности

Уважаемые фрилансеры:

- все общение с вами - только в ЛС в рамках сервиса, крайне редко даю скайп проверенным исполнителям

- только постоплата (в срок) WM, Qiwi, ЯД (СБС норм для проектов от 10-15к, предоплата только в единичных случаях, и верстка, которую я здесь часто заказываю, в них не входит)

- все цены и договоренности - только в рублях, не в гривнах (понятно почему) и не в баксах (объяснение простое - я живу в России и деньги у меня - российские, а не штатовские)

- несмотря на то, что я терпимо отношусь к срывам сроков, когда на то есть причина, просрочка более чем на несколько дней + тишина в сообщениях может повлечь за собой отказ от вашей кандидатуры

- пожалуйста, ну не пишите ЛС не оставив заявку в проекте

Для заказчиков:

В целом мне интересны только проекты по партнерским программам,интернет-магазины со сложным кастомным функционалом, средненагруженные (до нескольких сотен тысяч посетителей в сутки) проекты, особенно по фин частям (билинги, процессинги и т.д.). Если вам есть что предложить - пишите ЛС, пообщаемся. Мне есть что вам рассказать и у вас уточнить, если вам есть что мне предложить.

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Отзывы заказчиков
Woltik
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$600
10 баллов
9 лет назад
Разработать (спрограммировать) партнерку
Отличное понимание задачи. Работаем дальше.
Armi
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Персональный проект для Shh-Studiо
Сделку провели очень быстро, я полностью доволен сотрудничеством. Андрей объяснил мне все ньюансы передачи сайта, за что ему больше спасибо.
Сделка по продаже сайта была проведена успешно через СБС
Ответный отзыв
sword71
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$800
10 баллов
13 лет назад
Разработка движка для партнерской программы
Плодотворно работали с Андреем - разрабатывали партнерскую программу, проект которой был реализовали на основе СМС-партнерки от исполнителя. Сотрудничеством вполне доволен.
Сотрудничеством доволен. Человек "в теме", сложностей в общении нет. Не смотря на некоторые трудности, все решили компромиссом и никто в итоге не был обделен. Рекомендую прописывать условия сотрудничества в письме, чтобы потом не возникало непонимания.
Ответный отзыв
alexseo
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$500
10 баллов
13 лет назад
Скрипт смс-партнерки
Скрипт партнерской программы был реализован в соответствии со всеми моими пожеланиями. На выходе я получил качественный продукт+ сопровождение. Также, уже после выполнения заказа, Андрей несколько раз выполнял расширение функциональности скрипта (изменение окон оплаты, расширение статистики и др.). Что касается сотрудничества, которое продолжается до сих пор, то с Андреем приятно иметь дело - человек всегда на связи и держит ответсвенность за свои слова.
Проект был реализован и стартовал успешно
Ответный отзыв
romdev
Роман 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
$300
10 баллов
14 лет назад
Написать несколько модулей на PHP
Сделал работу качественно. Прислушивался к советам и делал все что требуется.
Все замечательно. Заказчик хорошо представляет, что именно ему нужно. Рекомендую.
Ответный отзыв
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