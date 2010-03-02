Проиндексировалось не то зеркало

Дмитрий помог разрешить проблему со склейкой зеркал. Дал советы как правильно прописать роботс. И не взял за это не рубля, потратив немало своего вемени. Спасибо. Если будут вопросы, связанные с продвижением сайтов, обязательно обращусь. Приятно осознавать, что во фрилансе еще остались такие люди. Удачи.