Зарегистрировать сайт в DMOZ

Подал заявку три недели назад на добавление англоязычного сайта в DMOZ. Ни ответа ни привета. Пишите, за сколько и за какое время сможете добавить сайт в этот Гуглом любимый каталог. Тематика сайта "бытовые услуги" Пишите смело - предложения скрыты.