Поднятие ТИЦ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка125 просмотров

Требуется поднять ТИЦ белыми методами до 30-50. Без ежемесячных платежей. Оплата только через безопасную сделку с договором.

15 лет назад
3aaaaaa3
Фёдор 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Продвижение сайта визитки

    Привет, Сайт "визитка-картинка" - stolbushino.ru Необходимо продвижение и раскрутка сайта в поисковиках по слову - Сбитень Если необходимо для этого передалать сайт из картинки в нормальную ...

    HTML
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Зарегистрировать сайт в DMOZ

    Подал заявку три недели назад на добавление англоязычного сайта в DMOZ. Ни ответа ни привета. Пишите, за сколько и за какое время сможете добавить сайт в этот Гуглом любимый каталог. Тематика сайта "бытовые услуги" Пишите ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Вывести сайт в топ-10

    Нужно вывести по России в топ-10 сайт www.volgateh.ru по фразам: трансформаторы силовые высоковольтное оборудование электродвигатели предохранители Изменю сайт как скажете. Сделаю небольшую предоплату, но остальная ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проиндексировалось не то зеркало

    Здравствуйте. Есть сайт, который уже несколько лет продвигается c www. В середине января яндекс основным зеркалом счел сайт без www. Соответственно позиции сильно просели. Сейчас роботс выглядит так ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Продвижение сайта в Яндекс

    Нужен вывод сайта в top 10 Яндекса. Характеристики сайта нулевые, сайту пол года. Адрес сайт здесь писать не буду, покажу его только при личном общении. Ключевые слова: свадебные аксессуары ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение созданного магазина топ20

    Здраствуйте,требуется продвижение магазин постельного белья ..........регион Москва,нужен анализ рекомендации сайта по оптимизации(внутр.,внешней) основной запрос интернет-магазин постельного белья в москве.... www.vipdar.su пока все на нуле.....требуется войти в топ20 (не ниже 15) гугла ,яндекса,и т.д. ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Раскрутка сайтов

    $300

    Долгосрочное сотрудничество (только для опытных) Есть 2 сайта: 1. Интернет магазин по продаже автотоваров, необходимо его раскрутить сначала по СЧ запросам, потом НЧ и ВЧ(тематика для начала Литые диски). Регион-СПб. Сайт зарегистрирован в ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад