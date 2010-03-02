Поисковая оптимизация сайта

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Закрыт4 заявки158 просмотров

Необходимо сделать поисковую оптимизацию сайта.

Ключевых слов предположительно 5-7. Интересуют рекомендации по лучшему подбору слов.

Поисковик www.google.com

Сайт разрабатывается, вносить изменения в код можно.

Претендент должен обязательно находиться в Киеве и иметь успешный опыт в SEO оптимизации.

Пишите Ваши цены.

15 лет назад
st1234
50 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров