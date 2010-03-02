Добрый день ! Есть статья (приложение) ее нужно оптимизировать
Поисковая оптимизация сайта
Необходимо сделать поисковую оптимизацию сайта.
Ключевых слов предположительно 5-7. Интересуют рекомендации по лучшему подбору слов.
Поисковик www.google.com
Сайт разрабатывается, вносить изменения в код можно.
Претендент должен обязательно находиться в Киеве и иметь успешный опыт в SEO оптимизации.
Пишите Ваши цены.
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