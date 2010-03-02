Раскрутка сайта по ключевым словам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок189 просмотров

Уважаемые Оптимизаторы,

Требуется раскрутка сайта узкой направленности по определенным ключевым словам.

Основные требования:

- только белая раскрутка

- регион - вся Россия

- поднятие в ТОП по выбранным ключевым словам в Яндексе и Гугле

С удовольствием выслушаю ваши предложения по оптимизации, выходящие за рамки данного проекта

С вас - стоимость, реальные сроки, портфолио

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15 лет назад
haunt
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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