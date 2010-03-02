Продвижение сайта стаьями

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок296 просмотров

Необходимо продвигать сайт туристической направленности путем поиска подходящих площадок и размещения на них статей.

Копирайтер свой. Нужен только поиск и управление размещением контента.

Стоимость - $15 за размещение статьи. Всего планируется разестить около 100 статей в течении 3-4 мес.

15 лет назад
TristanMark
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$10
90 дней

Заявки фрилансеров

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад