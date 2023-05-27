Аренда Рендер-фермы в Москве 1ГГц/час-0,6р
Услуги Рендер-Фермы в Москве Render farm мощностью 6000ГГц.
100 серверов на базе Intel Core i7 4930k суммарная мощность одного сервера 60ГГц
1ГГц/час 0,6р
Стоимость часа работы одного сервера - от 46р.
Подробнее на сайте: http://3dgraphic-art.com/3dmodel.html
Действуют скидки:
до 60%
Контакты:
Skype: boss-3d
ICQ: 343-285-858
тел. 8(910)820-00-02
Работаем: 24ч. 7 дней в неделю
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