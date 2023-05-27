Boss3D

Борис Хрусталёв Boss3D

 
41 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Аренда Рендер-фермы в Москве 1ГГц/час-0,6р

Услуги Рендер-Фермы в Москве Render farm мощностью 6000ГГц.

100 серверов на базе Intel Core i7 4930k суммарная мощность одного сервера 60ГГц

1ГГц/час 0,6р

Стоимость часа работы одного сервера - от 46р.

Подробнее на сайте: http://3dgraphic-art.com/3dmodel.html

Действуют скидки:

до 60%

Контакты:

[email protected]

Skype: boss-3d

ICQ: 343-285-858

тел. 8(910)820-00-02

Работаем: 24ч. 7 дней в неделю

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