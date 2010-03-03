Продвижение yandex, google

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок234 просмотра

Для готового проекта требуется грамотный, ответственный специалист по SEO оптимизации, поддержке в продвижении сайта по ключевым словам, словосочетаниям в поисковых системах.

указана цена за месяц, сумма обсуждаема

Условия:

Оплата по факту выполнения работ.

Предоставление ежемесячных отчетов.

Черные методы не предлагать

Посредникам просьба не беспокоить

Сам сайт: http://ms-proekt.ru

Список ключевых слов прилагается

Просьба давать ссылки на выполненные работы

15 лет назад
Magic78
Максим 
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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