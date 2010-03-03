От Вас требуется раскрутить(продвинуть) сайт www.cinema-soft.ru (сайт на Joomla) Добиться посещаемости для начало от 200 чел в день SEO оптимизация ссылок не подходит (т.к. ссылки для загрузки файлов на сайте имеют ...
Продвижение yandex, google
Для готового проекта требуется грамотный, ответственный специалист по SEO оптимизации, поддержке в продвижении сайта по ключевым словам, словосочетаниям в поисковых системах.
указана цена за месяц, сумма обсуждаема
Условия:
Оплата по факту выполнения работ.
Предоставление ежемесячных отчетов.
Черные методы не предлагать
Посредникам просьба не беспокоить
Сам сайт: http://ms-proekt.ru
Список ключевых слов прилагается
Просьба давать ссылки на выполненные работы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Без накрутки!!! поднять посещаемость, зарегистрировать в толковых каталогах, в том числе Рамблер, Гугол, Яху, Апорт, по возможности -Мэйл.ру и Яндекс и прописать в яндексе и гугле по 2-3 фразам на 1 й ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Есть несколько сайтов шинной тематики, 5шт. Нужно: прогон по сервисам закладок, размещение статей, размещение ссылок в подписях на форумах. + варианты. Каталоги НЕ интересуют! Жду серьезных предложений от разбирающихся в вопросе людей. В личку ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно прогнать сайт по каталогам,жду предложения и ценуЗавершен15 лет назад
- $1500
Необходимо продвигать сайт туристической направленности путем поиска подходящих площадок и размещения на них статей. Копирайтер свой. Нужен только поиск и управление размещением контента. Стоимость - $15 за размещение статьи. Всего планируется разестить около ...Закрыт15 лет назад
Нужен человек который продвинит мой сайт в известных поисковиках, с целью увеличения посещаемость. Внимание. Сайт Адалт контентаПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $135
Нужно подобрать список ключевых слов и после оптимизировать под него сайт.Закрыт15 лет назад
Нужно сделать тиц 100 (сейчас 0, тема сайта - авто). Срок 2 ап. Тиц должен держатся как минимуму 3 аппа. Плачу 2000руб, по факту!!!Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $100
1) Популяризация сайта средствами известных поисковых систем (Google, Яndex, Yahoo ). 2) Увеличение уровня "узнаваемости" сайта. 3) Приток новых заказчиков и потенциальных пользователей Наших услуг. www.inprosped.comПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно раскрутить сайт по по низкочастотным запросам ну и отпимизировать странички под посиковые системы. Сайт имеет 30 страничек, НЧ запросов около 15 фраз по два три слова Просьба писать сразу же цену работы. Работать ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад