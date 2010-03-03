Продвижение yandex, google

Без накрутки!!! поднять посещаемость, зарегистрировать в толковых каталогах, в том числе Рамблер, Гугол, Яху, Апорт, по возможности -Мэйл.ру и Яндекс и прописать в яндексе и гугле по 2-3 фразам на 1 й ...