Имеется молодой сайт, который нужно продвинуть в топ10, а желательно топ5 по определенным запросам в поисковых системах Google и Yandex выполнить все необходимые действия и операции необходимые для достижения результата в максимально сжатые сроки
Поднятие тИЦ сайта развлекательной тематики.
Необходимо поднять тИЦ сайта развлекательной тематики. Афоризмы. Адрес www.smart-page.ru.
Без спешки, планомерно за март (до следующего апдейта Яндекса) поднять тИЦ до 30-50 (тридцати-пятидесяти), как минимум.
Оплата по факту. Цены ВАШИ: 0,5, 1, 2, 3$ за 1 тИЦ. Хотелось бы услышать! Ну и соответственно гарантии.
Более "прозрачные" предложения (примерное описание мероприятий) будет плюсом, и, возможно, будет предоплата.
Данный вид сотрудничества скорее всего не только на март, не на один месяц!
Если исполнитель умеет ещё что то:
- Регистрация, прогон по каталогам;
- Регистрация, прогон по доскам объявлений;
- Регистрация, прогон по форумам;
- Прогон по базе белых каталогов;
- Прогон по базе каталогов собственной сборки;
- Размещение информации по соц. закладкам.;
- Работа в соц сети "вконтакте";
- Более качественное и глубокое продвижение;
- Копирайт, рерайт и прочее...
Всё это будет дополнительным плюсом! Готовы выслушать стоимость отдельных мероприятий
Есть ещё 2 сайта. В процессе ПЛОДОТВОРНОЙ и ЧЕСТНОЙ работы, вполне можно подключить и их.
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