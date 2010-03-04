Раскрутка проекта в ФБ

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок186 просмотров

Имеется готовый проект. Для него сделали приложение под фб, необходимы люди, способные этот проект раскрутить. Для начала на 10к пользователей. Проект англоязычный. Требуются люди, у которых был подобный опыт раскрутки. ася пятьсот семьдесят три пятьдесят пять семьдесят три девяносто четыре

15 лет назад
Luuuna
39 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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