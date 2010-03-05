Нужно настроить гугл аналитикс, что бы он выводил результаты динамических запросов с одной страницы, как один результат. Вот тут обьяснено что я имею ввиду http://img.skitch.com/20100305-xr641b6p1d9ps8mg72872xhidt.jpg
Консультация
Есть проблема. В скрипте сайта обнаружена ошибка, которая к адресу каждой страницы приписывает &m в конце.
Ошибка найдена, но проблема в том, что поисковик успел подцепить в индекс неправильные страницы.
Задача: консультация на тему:
как ВСЕ строчки вида
http://biobanya.ru/?id1=inside&id2=voi&m
склеить 301 редиректом с
http://biobanya.ru/?id1=inside&id2=voi
.htacces
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