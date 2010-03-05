Консультация

Имеется готовый проект. Для него сделали приложение под фб, необходимы люди, способные этот проект раскрутить. Для начала на 10к пользователей. Проект англоязычный. Требуются люди, у которых был подобный опыт раскрутки. ася пятьсот семьдесят три пятьдесят ...