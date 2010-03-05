Нужно настроить гугл аналитикс, что бы он выводил результаты динамических запросов с одной страницы, как один результат. Вот тут обьяснено что я имею ввиду http://img.skitch.com/20100305-xr641b6p1d9ps8mg72872xhidt.jpg
Раскрутка сайта shop-arenda.ru
В общем требуется раскрутка сайта специалистом.
Поднять сайт на первые позиции а поисковиках.
Сайт по аренде интернет-магазинов - http://shop-arenda.ru
Дальнейшее сотрудничество с исполнителем.
Подробности в личку.
Заявки фрилансеров
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