Нужно настроить гугл аналитикс, что бы он выводил результаты динамических запросов с одной страницы, как один результат. Вот тут обьяснено что я имею ввиду http://img.skitch.com/20100305-xr641b6p1d9ps8mg72872xhidt.jpg
Качественный прогон по социалкам
Нужно качественно (!) прогнать по западным ведущим (!) социалкам порядка 200 страниц порциями по 20-30 страниц в день. Срок - неделя.
Никаких скриптов и программ для прогона. Все качественно и ручками.
При хорошей отдаче - будут регулярные заказы.
Выбранный исполнитель
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