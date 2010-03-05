Требуется быстрое и качественное продвижение в ТОП 10 и в лидеры по двум-пяти поисковых запросов. Знание тематики форекса обязательно. Сайт http://forex-platform.ru Предпологаемые ключевые фразы: торговые сигналы торговые системы торговые стратегии ...
Продвижение блогового сайта средствами SMO
Требуется продвинуть блоговый интернет-ресурс средствами SMO, под этим понимается комплекс работ:
- продвижение в блогах;
- продвижение ВКонтакте (группа, рассылки, приглашения);
- продвижение на форумах.
Готов рассмотреть другие комплексные варианты. Сразу указывайте ориентир по цене, сроки.
Прошу обратить внимание, что предложения по отдельным видам SMO (например, только ВКонтакте) рассматриваться не будут, равно как предложения без указания цен и сроков. SEO не интересует.
Просьба дублировать сообщения на art-stlanik(собачка)mail.ru
Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Интересует прогон объявления по украинским доскам обьявлений, тема недвижимость. Оставляйте свои цены, используемые программы, предпочтения фрилансерам с опытом и отзывами, а также свежими базами)Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт15 лет назад
В общем требуется раскрутка сайта специалистом. Поднять сайт на первые позиции а поисковиках. Сайт по аренде интернет-магазинов - http://shop-arenda.ru Дальнейшее сотрудничество с исполнителем. Подробности в ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Регистрация сайта в коталогах только белые методы. http://www.zachetka-911.ru/Завершен15 лет назад
Нужно качественно (!) прогнать по западным ведущим (!) социалкам порядка 200 страниц порциями по 20-30 страниц в день. Срок - неделя. Никаких скриптов и программ для прогона. Все качественно и ручками. ...Закрыт15 лет назад
Требуется поднятие тиц нескольким сайтам.белые методы. оплата по факту.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо оптимизировать и вывести в ТОР сайт komfortservis.by в google.com.by, yandex.ru, tut.by по следующим ключевикам: снять квартиру на сутки в минске, аренда квартиры на сутки, квартира на сутки в минске. ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Интересуют цены и сроки на раскрутку сайта, домен новый. Ключевые слова: разработка сайтов, создание сайтов и т.д. Регион: МОПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть проблема. В скрипте сайта обнаружена ошибка, которая к адресу каждой страницы приписывает &m в конце. Ошибка найдена, но проблема в том, что поисковик успел подцепить в индекс неправильные страницы. ...Закрыт15 лет назад
Необходимо прогон по социальным закладкам, с подбором ключевых слов и составления разных описанийЗавершен15 лет назад