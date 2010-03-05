Продвижение блогового сайта средствами SMO

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Закрыт2 заявки110 просмотров

Требуется продвинуть блоговый интернет-ресурс средствами SMO, под этим понимается комплекс работ:

- продвижение в блогах;

- продвижение ВКонтакте (группа, рассылки, приглашения);

- продвижение на форумах.

Готов рассмотреть другие комплексные варианты. Сразу указывайте ориентир по цене, сроки.

Прошу обратить внимание, что предложения по отдельным видам SMO (например, только ВКонтакте) рассматриваться не будут, равно как предложения без указания цен и сроков. SEO не интересует.

Просьба дублировать сообщения на art-stlanik(собачка)mail.ru

Спасибо!

15 лет назад
erunda
Михаил 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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