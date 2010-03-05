Продвижение в Яндексе и Гугле

Требуется быстрое и качественное продвижение в ТОП 10 и в лидеры по двум-пяти поисковых запросов. Знание тематики форекса обязательно.

Сайт http://forex-platform.ru

Предпологаемые ключевые фразы:

торговые сигналы

торговые системы

торговые стратегии

сигналы форекс

Это общее направление, но важен результат до 1000 целевых в день.

По результатам проекта расмотрим вопрос о постоянном поддержании и сопровождении.

Бюджет ограничен только целевыми посетителями.

Предлагаю поэтапное продвижение/