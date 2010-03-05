Продвижение в Яндексе и Гугле

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок264 просмотра

Требуется быстрое и качественное продвижение в ТОП 10 и в лидеры по двум-пяти поисковых запросов. Знание тематики форекса обязательно.

Сайт http://forex-platform.ru

Предпологаемые ключевые фразы:

торговые сигналы

торговые системы

торговые стратегии

сигналы форекс

Это общее направление, но важен результат до 1000 целевых в день.

По результатам проекта расмотрим вопрос о постоянном поддержании и сопровождении.

Бюджет ограничен только целевыми посетителями.

Предлагаю поэтапное продвижение/

15 лет назад
sovet211197
Alexander 
53 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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