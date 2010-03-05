Нужна консультация по продвижению

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок165 просмотров

Учить меня не надо, надо помочь понять ошибки

15 лет назад
l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Продвижение в Яндексе и Гугле

    Требуется быстрое и качественное продвижение в ТОП 10 и в лидеры по двум-пяти поисковых запросов. Знание тематики форекса обязательно. Сайт http://forex-platform.ru Предпологаемые ключевые фразы: торговые сигналы торговые системы торговые стратегии ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение блогового сайта средствами SMO

    Требуется продвинуть блоговый интернет-ресурс средствами SMO, под этим понимается комплекс работ: - продвижение в блогах; - продвижение ВКонтакте (группа, рассылки, приглашения); - продвижение на форумах. Готов рассмотреть ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Прогон обьявления по украинским доскам

    $50

    Интересует прогон объявления по украинским доскам обьявлений, тема недвижимость. Оставляйте свои цены, используемые программы, предпочтения фрилансерам с опытом и отзывами, а также свежими базами)

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Раскрутка сайта shop-arenda.ru

    В общем требуется раскрутка сайта специалистом. Поднять сайт на первые позиции а поисковиках. Сайт по аренде интернет-магазинов - http://shop-arenda.ru Дальнейшее сотрудничество с исполнителем. Подробности в ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Качественный прогон по социалкам

    Нужно качественно (!) прогнать по западным ведущим (!) социалкам порядка 200 страниц порциями по 20-30 страниц в день. Срок - неделя. Никаких скриптов и программ для прогона. Все качественно и ручками. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Оптимизация и продвижение сайта

    Доброго времени суток! Необходимо оптимизировать и вывести в ТОР сайт komfortservis.by в google.com.by, yandex.ru, tut.by по следующим ключевикам: снять квартиру на сутки в минске, аренда квартиры на сутки, квартира на сутки в минске. ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение сайта

    Здравствуйте. Интересуют цены и сроки на раскрутку сайта, домен новый. Ключевые слова: разработка сайтов, создание сайтов и т.д. Регион: МО

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Консультация

    Есть проблема. В скрипте сайта обнаружена ошибка, которая к адресу каждой страницы приписывает &amp;m в конце. Ошибка найдена, но проблема в том, что поисковик успел подцепить в индекс неправильные страницы. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад