Нужен ТИЦ100 + поднять посещение

Сайт http://www.karkasniy-dom.com/

Сейчас ТИЦ10

Нужен ТИЦ100, чтобы держался. Увеличить целевой трафик. Пишите конкретно, что собираетесь делать. Предпочтение отдам тому, чьи методы мне покажутся оптимальными и цена адекватной.

Не нужно мне рассказывать о вкладывании денег.....

Я буду платить за конечный результат. Мне нужна услуга и результат. За это я готов платить, а не за виртуальные действия, которые неизвестно к чему приведут.

Если Вы уверены в том, что можете это сделать - пишите. обсудим.

Я никогда не даю денег на мясо производителям колбасы, чтобы они сделали мне "Докторскую". Я просто покупаю готовую. Но я обязательно поинтересуюсь - сколько там мяса, и нет ли какой отравы.... :)

Оплата Яндексом.