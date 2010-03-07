Прогон магазина по каталогам

Нужно прогнать по каталогам два интернет-магазина, один по компьютерной технике, второй - белье.

Интересуют отобранные каталоги только с PR выше 1

(тысячи линкопомоек не интересуют, главное качество)

Указывайте количество каталогов с PR=1+

Можете предлагать также прогон по доскам с теми же условиями.

Цену не ломите.

Оплата после предоставления отчета.