Прогон магазина по каталогам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок177 просмотров

Нужно прогнать по каталогам два интернет-магазина, один по компьютерной технике, второй - белье.

Интересуют отобранные каталоги только с PR выше 1

(тысячи линкопомоек не интересуют, главное качество)

Указывайте количество каталогов с PR=1+

Можете предлагать также прогон по доскам с теми же условиями.

Цену не ломите.

Оплата после предоставления отчета.

15 лет назад
reflexart
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров