Требуется быстрое и качественное продвижение в ТОП 10 и в лидеры по двум-пяти поисковых запросов. Знание тематики форекса обязательно. Сайт http://forex-platform.ru Предпологаемые ключевые фразы: торговые сигналы торговые системы торговые стратегии ...
Сайт-визитка. SEO
Здраствуйте. Требуется SEOшник.
Желательно из Уфы.
Помощь в раскрутре сайта на DLE. Желательно помошник.
Также нужно будет чуток помочь в дизайне.
Жду от Вас предложений и стоимость за услугу.
!!!Писать здесь!!! В ЛС рассматривать не буду
Спасибо.
P.s.: Можете писать и в ICQ: 496976307
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