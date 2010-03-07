Сайт-визитка. SEO

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Закрыт3 заявки162 просмотра

Здраствуйте. Требуется SEOшник.

Желательно из Уфы.

Помощь в раскрутре сайта на DLE. Желательно помошник.

Также нужно будет чуток помочь в дизайне.

Жду от Вас предложений и стоимость за услугу.

!!!Писать здесь!!! В ЛС рассматривать не буду

Спасибо.

P.s.: Можете писать и в ICQ: 496976307

DLE
15 лет назад
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Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров