Сайт-визитка. SEO

Здраствуйте. Требуется SEOшник.

Желательно из Уфы.

Помощь в раскрутре сайта на DLE. Желательно помошник.

Также нужно будет чуток помочь в дизайне.

Жду от Вас предложений и стоимость за услугу.

!!!Писать здесь!!! В ЛС рассматривать не буду

Спасибо.

P.s.: Можете писать и в ICQ: 496976307