Необходимо провести внутренюю оптимизацию сайта с использованием 13 ключевых слов. Т.е. грамотно их прописать в Title, где необходимо подправить тексты под эти ключевики и т.д.
Аудит сайта и продвижение
Нужен человек, для регулярной работы по аудиту и продвижению сайтов.
Оставляйте свои работы и цены.
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