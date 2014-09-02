Провести оптимизацию сайта на Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок172 просмотра

Необходимо провести внутренюю оптимизацию сайта с использованием 13 ключевых слов. Т.е. грамотно их прописать в Title, где необходимо подправить тексты под эти ключевики и т.д.

Joomla
15 лет назад
badmaiden
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Depi
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$33
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рад буду выполнить еще работы.

Заявки фрилансеров

Depi
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад