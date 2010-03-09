Региональное продвижение в Яндекс ТОП-3

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка102 просмотра

Сайт persona-shop.ru.

Нужно продвинуть по ключевым словам:

1) Одежда для полных +купить +магазин +женская +мужская

2) Одежда больших размеров +купить +магазин +женская +мужская

3) Большая одежда +купить +магазин +женская +мужская

Все в регионе Нижний Новгород и область.

Предлагайте сроки, суммы, варианты оплаты, способы.

15 лет назад
AlexandrWeb
Александр 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

zero20
Андрей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$80
45 дней

Заявки фрилансеров

zero20
Андрей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад