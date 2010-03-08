Продвижение сайта промышленной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт20 заявок257 просмотров

Приветствую уважаемых продвиженцев.

Есть заказ на продвижение сайта. Ключевые слова, по которым хотелось бы видеть сайт в топ10 российского Яндекса:

наливные полы

промышленные полы

эпоксидные полы

полимерные полы

монтаж наливных полов

+ те слова, которыми вы расширите этот список.

Называйте ваши сроки в месяцах и стоимость ваших услуг в месяц. Спасибо.

15 лет назад
SergeyS1
50 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров