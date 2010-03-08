Продвижение сайта промышленной тематики

Приветствую уважаемых продвиженцев.

Есть заказ на продвижение сайта. Ключевые слова, по которым хотелось бы видеть сайт в топ10 российского Яндекса:

наливные полы

промышленные полы

эпоксидные полы

полимерные полы

монтаж наливных полов

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