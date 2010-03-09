Проверить сайты на глюки, исправить неправильные и потеряные ссылки. Исправить проблемы Сократить кол-во запросов к базе. Оптимизировать скрипты "Подружить" с поисковиками. Интересует оценка сайта Goggle и Yandex ...
Прогнать сайт по форумам.
Нужно прогнать сообщения по тематическим форумам.
От Вас сроки и стоимость услуг. Предложения рассматриваю здесь.
Оплата рубли. Отчет.
Заявки фрилансеров
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