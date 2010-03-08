Требуется SEO продвижение сайта

Требуется продвижение сайта в нише создания веб-сайтов, веб дизайна, возможно со временем также веб-хостинга. Целевая аудитория - страны СНГ. Поисковики - Гугл, Яндекс, Рамблер. Постоянное сотрудничество.

Требования:

- Только белые методы

- Наличие портфолио

- Еженедельные отчеты

- Минимальные результаты крутки - по договоренности.

- Отсутствие задержек в связи

Очевидно, что задача - привлечение заинтересованных целевых посетителей по заранее обговоренным поисковым фразам.

Оплата от выработки - возможны разные схемы.

Если есть вопросы - спрашивайте. Предложения приветствуются. Сайт могу скинуть в личку.

Пишите в личку, стучитесь в асю 410700197 или 383206767.