Проверить сайты на глюки, исправить неправильные и потеряные ссылки. Исправить проблемы Сократить кол-во запросов к базе. Оптимизировать скрипты "Подружить" с поисковиками. Интересует оценка сайта Goggle и Yandex ...
Создание сообщений в блог-сервисах
Вы получаете xls-файл, в нем 100 строк (=100 ссылок на страницы) и список блог-сервисов (сайты типа ЖЖ, где можно разместить личный блог).
Ваша задача:
1. Зарегистрировать почтовый ящик.
2. Создать себе блог в одном из сервисов (пройти процедуру регистрации) по порядку.
3. Найти статью в Яндексе на нужную тему (любую статью), скопировать эту статью в блог и внизу неё разместить 2 ссылки из xls-файла (1я и 2я ссылки по порядку)
4. Повторить пункт 3 несколько раз (5 раз).
Далее пп1-4 повторяются для остальных ссылок.
Итого будет 20 имейлов, 20 блогов, 100 постов в блогах.
Работа и оплата еженедельная, список из 100 ссылок присылаю в конце недели - нужно к ПН-ВТ уже сделать.
Напишите еженедельную оплату за такую работу.
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