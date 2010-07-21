Создание сообщений в блог-сервисах

Вы получаете xls-файл, в нем 100 строк (=100 ссылок на страницы) и список блог-сервисов (сайты типа ЖЖ, где можно разместить личный блог).

Ваша задача:

1. Зарегистрировать почтовый ящик.

2. Создать себе блог в одном из сервисов (пройти процедуру регистрации) по порядку.

3. Найти статью в Яндексе на нужную тему (любую статью), скопировать эту статью в блог и внизу неё разместить 2 ссылки из xls-файла (1я и 2я ссылки по порядку)

4. Повторить пункт 3 несколько раз (5 раз).

Далее пп1-4 повторяются для остальных ссылок.

Итого будет 20 имейлов, 20 блогов, 100 постов в блогах.

Работа и оплата еженедельная, список из 100 ссылок присылаю в конце недели - нужно к ПН-ВТ уже сделать.

Напишите еженедельную оплату за такую работу.