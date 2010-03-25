Оптимизация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен9 заявок171 просмотр

Требуется оптимизация и продвижение в ТОП 10 нового сайта белыми методами www.planeta26.ru

Обязательно указать бюджет и сроки. Запросы ставрополь, ставрополь новости,ставрополь афиша,ставрополь кинотеатры,ставрополь клубы,ставрополь театры,ставрополь работа,ставрополь вакансии,ставрополь резюме,ставрополь расписание,ставрополь 1777.

15 лет назад
adronrom
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

msz
58 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$75
10 дней
Хороший исполнитель, все быстро и качественно выполнил. Рекомендую сотрудничать.
Хороший заказчик, пунктуальный в оплате и точный в постановке задач. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

msz
58 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад