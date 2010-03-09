Проверить сайты на глюки, исправить неправильные и потеряные ссылки. Исправить проблемы Сократить кол-во запросов к базе. Оптимизировать скрипты "Подружить" с поисковиками. Интересует оценка сайта Goggle и Yandex ...
Продвижение интернет-магазина студенческих работ
Есть сайт http://vlreferats.org.ua.Это интернет-магазин студенческих работ. Нужно предложить варианты продвижения сайта, для повышения его посещаемости и продаваемости работ с сайта.
Заявки фрилансеров
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