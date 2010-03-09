Продвижение в Goole.com.ua

Нужно продвинуть 2 сайта в украинском гугле.

Также нужна консультация по продвижению в Украине (для других 4 сайтов).

Бюджет на каждый сайт примерно 8000руб.

Нужно составить ядро ВЧ запросов.

Все подробности в icq 492129663 или skype Uliaula

web-студии просьба не беспокоить