Прогон сайта по каталогам и пр.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок155 просмотров

Требуется прогон нескольких сайтов (русскоязычные, все домены в зоне ru) по каталогам сайтов, статей и пр.

Описание сайтов и пр. составляете Вы.

Прошу указать Вашу цену за сайт и перечень действий за эту сумму.

15 лет назад
ashestopalov
Алексей 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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