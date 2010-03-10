Продвинуть группу сайтов

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Закрыт7 заявок192 просмотра

На условиях тендера ищем подрядчика по продвижению группы интернет-ресурсов.

При выборе подрядчика будут учитываться способы и методы продвижения, планируемая эффективность, сроки и стоимость комплекса услуг.

К рассмотрению принимаются только конкрентые предложения, давайте

ценить время друг-друга.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ:

All-tours.com.ua – Украинский туристический портал. ВСЕ горящие туры Украины!

Visa-UA.com - консультационный центр по офрмлению виз.

Туроператор

Air-UA.com - Авиабилети - On-line. Интернет авиакасса.

"Study-Abroad.kiev.ua" - Образовательный центр. Языковые курсы по всему миру!

Go-Israel.kiev.ua - Туры в Израиль. Отдых в Израиле.

WORKtravel.kiev.ua – стажировка в США для студентов

Go-USA.com.ua - Туры в США. Отдых в США. Нью-Йорк, Лос-Анжелес, Майами.

Doc-UA.com - Оформление загранпаспортов, справок о несудимости, бюро переводов.

Tour-UA.com - Подорожуй Україною!

Туристическое агентство

Go-UK.com.ua - Туры в Великобританию!

Go-Russia.com.ua - Туры в Россию!

Go-Canada.com.ua - туры в Канаду!

Work-UA.com - Трудоустройство за границей.

Go-Germany.com.ua - Туры в Германию

Go-Ireland.com.ua - Туры в Ирландию!

Go-Austria.com.ua - Туры в Австрия!

Go-Hungary.com.ua - Туры в Венгрию!

Go-Poland.com.ua - Туры в Польшу!

Go-Spain.com.ua - Туры в Испанию!

Go-Japan.com.ua - Туры в Японию!

Go-France.com.ua - Туры в Францию!

Go-Cyprus.com.ua - Туры на Кипр!

Go-Switzerland.com.ua - Туры в Швейцарию!

Go-Brazil.com.ua - Лучшие туры в Бразилию!

Go-Southafrica.com.ua - Туры в ЮАР!

Sri-Lanka.kiev.ua - Туры в Шри-Ланку!

Go-China.com.ua - туры в Китай!

Go-Argentina.com.ua - Туры в Аргентину!

Go-Portugal.com.ua - Туры в Португалию!

Go-Latvia.com.ua - Туры в Латвию!

Go-Finland.com.ua - Туры в Финляндию!

Go-Czechia.com.ua - Туры в Чехию!

WorldExpo.com.ua. Мировые выставки в Украине!

Go-Croatia.com.ua - Туры в Хорватию!

Go-Turkey.com.ua - Туры в Турцию!

Go-Thailand.kiev.ua - Туры в Тайланд!

Go-Korea.com.ua - туры в Корею!

Latvia.kiev.ua - Туры в Латвию!

Go-Dominicana.com.ua - Туры в Доминикану!

Go-Greece.com.ua - Туры в Грецию!

Go-Italy.com.ua - Туры в Италию!

Go-Holland.com.ua - Туры в Голландию!

Go-Estonia.com.ua - Туры в Эстонию!

Go-Sweden.com.ua - Туры в Швецию!

Go-Slovakia.com.ua - Туры в Словакию!

Go-Australia.com.ua - Туры в Австралию!

Go-Iceland.com.ua - Туры в Исландию!

Go-Egypt.kiev.ua - Туры в Египет!

Go-Morocco.com.ua - Туры в Морокко!

Go-Lithuania.com.ua - Туры в Литву!

Go-Denmark.com.ua - Туры в Данию!

Go-Montenegro.com.ua - Туры в Черногорию!

Go-India.com.ua - Туры в Индию!

Go-Tunis.com.ua - Туры в Тунис!

Go-Vietnam.com.ua - Туры в Вьетнам!

Go-Belgium.com.ua - Туры в Бельгию!

Go-Jordan.com.ua - Туры в Иорданию!

Go-Bulgaria.com.ua - Туры в Болгарию!

Go-Cuba.kiev.ua - Туры на Кубу!

Go-Mexico.com.ua - Туры в Мексику!

15 лет назад
raspytnik
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
20 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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