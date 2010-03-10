Надо продвинуть онлайн-приложение для онлайн просмотра файла odt и его конвертацию в текстовый формат на первую страницу яндекса и гугла - http://appfactory.ru/projects/odt2txt/ по запросам (odt, odt +чем открыть и так далее http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&text=odt&geo=&text_geo=). ...
Продвинуть группу сайтов
На условиях тендера ищем подрядчика по продвижению группы интернет-ресурсов.
При выборе подрядчика будут учитываться способы и методы продвижения, планируемая эффективность, сроки и стоимость комплекса услуг.
К рассмотрению принимаются только конкрентые предложения, давайте
ценить время друг-друга.
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