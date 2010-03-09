Продвижение онлайн приложения

Надо продвинуть онлайн-приложение для онлайн просмотра файла odt и его конвертацию в текстовый формат на первую страницу яндекса и гугла - http://appfactory.ru/projects/odt2txt/ по запросам (odt, odt +чем открыть и так далее http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&text=odt&geo=&text_geo=).

Продвижение требуется с единоразовой оплатой (то есть всякие сапы отпадают)

От вас цена.