Размещение ссылок на форумах

Надо повысить Тиц детского сайта, сейчас тиц 10, pr3. Пишите, пожалуйста, на сколько можете повысить тиц и сколько будет стоить.
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