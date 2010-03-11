Хотелось бы чтобы этот проект стал тестовым, и положительные впечатления от сотрудничества вынудили бы меня предложить оптимизатору ещё несколько проектов с более серьёзными целями и бюджетами. Бюджет оставляю на ваше усмотрение. ...
Размещение объявления на досках
Требуется услуга с норм. качественной базой: доски с пузомерками>0
и либо разрешающие прямую ссылку, либо посещаемые от 100/сутки
нижайшая просьба не предлагать цену для дилетантов - см. мой профиль
в случае приемлемого результата по 1-му сайту будут след. заказы
в аську, личку и пр. не отвечаю
выбор в проекте по цена/портфолио/отзывы
Предложения с отрицательными отзывами или без отзывов вообще и без срока/цены НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ
Заявки фрилансеров
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