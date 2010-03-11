Размещение объявления на досках

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Закрыт1 заявка195 просмотров

Требуется услуга с норм. качественной базой: доски с пузомерками>0

и либо разрешающие прямую ссылку, либо посещаемые от 100/сутки

нижайшая просьба не предлагать цену для дилетантов - см. мой профиль

в случае приемлемого результата по 1-му сайту будут след. заказы

в аську, личку и пр. не отвечаю

выбор в проекте по цена/портфолио/отзывы

Предложения с отрицательными отзывами или без отзывов вообще и без срока/цены НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ

15 лет назад
m2
53 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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