Размещение объявления на досках

Требуется услуга с норм. качественной базой: доски с пузомерками>0

и либо разрешающие прямую ссылку, либо посещаемые от 100/сутки

нижайшая просьба не предлагать цену для дилетантов - см. мой профиль

в случае приемлемого результата по 1-му сайту будут след. заказы

в аську, личку и пр. не отвечаю

выбор в проекте по цена/портфолио/отзывы

Предложения с отрицательными отзывами или без отзывов вообще и без срока/цены НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ