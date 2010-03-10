Поднять тиц до 10 в ближайший ап

Хотелось бы чтобы этот проект стал тестовым, и положительные впечатления от сотрудничества вынудили бы меня предложить оптимизатору ещё несколько проектов с более серьёзными целями и бюджетами.

Бюджет оставляю на ваше усмотрение.

Сроки -- до следующего обновления ТИЦ.