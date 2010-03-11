Продвижение сайта по запросу Бузулук

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Закрыт12 заявок258 просмотров

Собственно нужно продвинуть сайт по запросу бузулук в ТОП3

Сообственно интересует стоимость и особенно сроки.

Сайт сейчас находиться в 10 яндекса нужно подвинуть его выше.

Сайт buzuluk(Точка)bz. Сайт в разработке. Все пожелание от продвиженца будем оперативно дорабатывать.

15 лет назад
bbzet
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Forestov
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

Forestov
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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