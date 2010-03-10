Собственно нужно продвинуть сайт по запросу бузулук в ТОП3 Сообственно интересует стоимость и особенно сроки. Сайт сейчас находиться в 10 яндекса нужно подвинуть его выше. Сайт buzuluk(Точка)bz. Сайт ...
Продвинуть блог
Строительный блог http://www.ablehome.ru необходимо продвинуть в поисковых системах, результатом работы будут оценены не только позиции по низкочастотным запросам, но и количество подписавшихся читателей в блоге, а также посещаемость блога.
Приоритет будет отдан блогерам, имеющим собственные блоги, пусть даже не по данной тематике. Желательно показывать свои блоги, описать достижения в области SEO и предложите стоимость сотрудничества.
По времени планирую первое пробное сотрудничество на 50 дней. Бюджет не определен. Оплата вебмани.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется услуга с норм. качественной базой: доски с пузомерками>0 и либо разрешающие прямую ссылку, либо посещаемые от 100/сутки нижайшая просьба не предлагать цену для дилетантов - см. мой профиль ...Закрыт15 лет назад
Нужно раскрутить сайт по тематике строительства деревянных домов. Слова могут быть следующие: Деревянные дома Дома из оцилиндрованного бревна дома из бруса срубы бань сруб бани срубы ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт15 лет назад
Хотелось бы чтобы этот проект стал тестовым, и положительные впечатления от сотрудничества вынудили бы меня предложить оптимизатору ещё несколько проектов с более серьёзными целями и бюджетами. Бюджет оставляю на ваше усмотрение. ...Закрыт15 лет назад
Добрый день! ищу на постоянной основе человека, с которым определим ключевые запросы и будем сотрудничать в оптимизации и раскрутки сайта! Обязательно территориально Киев, нужно непосредственное общение!Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый день! ищу человека на постоянной основе для оптимизации сайта и его раскрутки, сайт рекламного агентства, запросы определим вместе, территориально Киев, нужно непосредственное общение!!!Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходим специалист на постоянную удаленную работу по продвижунию сайта www.city-compass.com. Меня интересует привлечение максимального количества целевых пользователей любыми способами. В данный момент сайт интегрирован с вконтакте, ЖЖ и твиттером, ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Ключевые фразы-Ремонт квартир в Москве, хрустальные люстры, стоимость ремонта, ремонт прайс лист, ремонт квартир офисов, отделка помещений, отделка офисов, отделка квартир, отделка домов, магазин свет, люстры Италия, люстры потолочные, люстры интернет магазин, евроремонт Москва, евроремонт ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт15 лет назад
Напишите ваши условия если у вас есть подобная услугаПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт15 лет назад
Надо повысить Тиц детского сайта, сейчас тиц 10, pr3. Пишите, пожалуйста, на сколько можете повысить тиц и сколько будет стоить.Закрыт15 лет назад