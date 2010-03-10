Продвинуть блог

Строительный блог http://www.ablehome.ru необходимо продвинуть в поисковых системах, результатом работы будут оценены не только позиции по низкочастотным запросам, но и количество подписавшихся читателей в блоге, а также посещаемость блога.

Приоритет будет отдан блогерам, имеющим собственные блоги, пусть даже не по данной тематике. Желательно показывать свои блоги, описать достижения в области SEO и предложите стоимость сотрудничества.

По времени планирую первое пробное сотрудничество на 50 дней. Бюджет не определен. Оплата вебмани.