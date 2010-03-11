Собственно нужно продвинуть сайт по запросу бузулук в ТОП3 Сообственно интересует стоимость и особенно сроки. Сайт сейчас находиться в 10 яндекса нужно подвинуть его выше. Сайт buzuluk(Точка)bz. Сайт ...
Поднять ТИЦ до 30
Доброе время суток,
Требуется поднять ТИЦ до 30, на данный момент ТИЦ-0 ПР-1
После поднятия ТИЦа монетизировать сайт
Интересуют
Методы -
Цена за 1 ТИЦ -
Сроки -
Как долго будет держаться ТИЦ -
Сколько стоит поддержка ТИЦа в месяц -
Всем спасибо
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